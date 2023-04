Usuário de drogas é agredido e ferido com tiro de escopeta

O usuário de drogas Arnaldo Fernandes de Oliveira, de 30 anos, vulgo Ferrugem, foi agredido a golpes de ripa e ferido com um tiro de escopeta em via pública na noite deste sábado, 29, na Rua Padre José, no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, “Ferrugem” estava perambulando pela rua Padre José quando foi abordado por criminosos que em posse de ripa começaram a agredi-lo nos braços e cabeça. Não satisfeitos, os criminosos ainda efetuaram um tiro de escopeta que atingiu a região do peito de Arnaldo. Mesmo ferido, a vítima ainda conseguiu andar até a Via Chico Mendes e caiu. Após ação, os autores do crime fugiram do local.

Populares ao verem Arnaldo ferido acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e em seguida pediram apoio da ambulância do suporte avançado 01. A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado estado de saúde grave.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local, colheram informações dos autores do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região do Taquari em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

A Polícia acredita que o que o crime pode estar motivado a um acerto de conta por dívida de drogas.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).