Desemprego aumenta no Brasil, mostra IBGE

A Serasa Experian atualizou os dados da inadimplência mostrando que no Acre o volume total da dívida da população chegou, no mês de março, a R$ 1.181.134.529,01.

O endividamento assombra diariamente a vida de 277.697 acreanos. Cada um dos inadimplentes deve R$ 4.253,32, em média -mais de três vezes o valor de um salário mínimo.

O mais recente levantamento da Serasa, com dados de março de 2023, indica que a inadimplência no Brasil segue crescendo, mas com desaceleração -o que parece não se repetir no Acre, uma vez que o valor médio da dívida individual era de R$4.022,56 em novembro de 2022.

Ou seja: o per capita da inadimplência não para de crescer; cada vez o acreano deve mais e, na comparação entre o valor de novembro/22 e o de março/23 a dívida média subiu R$253,00 em seis meses.

Com relação ao perfil dos inadimplentes, os brasileiros de 26 a 40 anos se destacam na faixa etária, representando 34,8% do total dos inadimplentes. A faixa etária entre 41 e 60 anos representa 34,7%.

Para ajudar os acreanos e todos os brasileiros, o Serasa Limpa Nome disponibiliza ofertas de negociação de dívidas com condições especiais. No período, o total de descontos concedidos na plataforma chegou a mais de R$ 5 bilhões. O valor médio de cada acordo ficou em R$ 745,01.