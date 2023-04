Três promotores acompanham inquérito do caso Nayara Vilela no Acre

Elvis Presley de Figueredo, Gabriel Miranda Gonçalves, Lucas Cunha de Araújo, Margarido Freire da Costa, Arthur Carvalho Gomes, Adriano Bertoldo da Silva e Josias da Silva Lima serão julgados pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco no próximo dia 16 de maio. A decisão é da Juíza Luana Cláudia Carvalho Campos.

Os réus serão julgados pelos crimes de homicídio, dois assaltos, 5 tentativas de homicídios, duas lesões corporais, corrupção de menores e participação em organização criminosa. Em abril de 2021, com a intenção de eliminar membros de uma facção criminosa rival, eles invadiram a Cidade do Povo deixando a população em pânico. Sete pessoas foram alvos de tiros e o jovem Yuri Mateus dos Santos morto a tiros.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o fato ocorreu na noite do dia 5 de abril de 2021. A invasão foi previamente planejada, já que antes o grupo praticou dois assaltos para roubar os automóveis usados pelos faccionados. No início da invasão, os bandidos fizeram reféns dezenas de pessoas que jogavam futebol em uma quadra de esportes. Eles saíram pelo meio das ruas fazendo disparos e deixando moradores em pânico. No ato final e trágico, entraram numa lanchonete, onde executaram com vários tiros o motoboy Yuri Mateus dos Santos (21).

Além do assassinato do trabalhador, outros sete moradores ficaram feridos e foram encaminhados ao pronto-socorro. Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam todos os envolvidos no caso, que agora responderão pelos crimes praticados diante do Tribunal do Júri Popular.