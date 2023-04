Troca de tiros próximo a escola causa terror na Cidade do Povo

Moradores e alunos do Colégio Militar Wilson Barbosa e da escola Ester Maia de Oliveira viveram momentos de terror na manhã desta terça-feira, 25, após um ataque de membros de uma organização criminosa que resultou em muita correria, tiros e várias casas atingidas por projeteis, na Cidade do Povo.

Segundo informações de moradores, cinco membros de uma facção estavam a pé nas quadra 6 e 9 do conjunto habitacional em busca dos seus rivais, os bandidos em posse de armas de fogo, efetuaram vários tiros na direção de várias casas pensando ser as residências de seus rivais. Durante a ação dos criminosos, vários alunos e pais que estavam caminhando na rua com com destino as escolas, entraram em desespero e saíram correndo com medo de serem atingidos pelos tiros. Muitos chegaram a pedir ajuda dentro da escola militar. Uma idosa que teve sua casa alvejada pelos tiros chegou a passar mal e foi parar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – da Cidade do Povo.

Vários pais desistiram de levar os seus filhos às escolas com medo da situação se agravar e acontecer algo.

“Não temos paz aqui no nosso conjunto, é morte e tiros toda hora, não podemos mais sair de casa, o medo tomou conta da cidade do povo. Fui surpreendida com meu filho em via pública por disparos de arma de fogo, estamos com muito medo, precisamos que às autoridades competentes tomem uma decisão de nos ajudar, e a Polícia faça patrulhamento 24 horas aqui na Cidade do Povo”, disse a mãe de um aluno.

A Polícia Militar rapidamente foi acionada e os policiais ainda chegaram a visualizar os membros da facção que fugiram por uma área de mata que dá fuga no ramal das Castanheira, na região da Vila Acre.

O caso será investigado pela Polícia Civil.