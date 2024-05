Petecão é eleito vice-presidente do Parlamento do Mercosul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) foi eleito esta semana vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Financeiros, Comerciais, Fiscais e Monetários do Parlamento do Mercosul (Parlasul) para o ano de 2024, enquanto o argentino Gustavo Arrieta presidirá o colegiado.

Segundo o senador, esta comissão desempenha papel fundamental na discussão e no relato ao Plenário do Parlamento sobre uma ampla gama de questões, abrangendo desde a coordenação macroeconômica até temas como indústria, serviços, comércio, acesso a mercados internacionais e regimes especiais de importação e exportação.

Além disso, trata de assuntos relacionados à defesa da concorrência, a medidas de salvaguarda, a questões aduaneiras associadas à Tarifa Externa Comum (TEC) e à circulação de mercadorias, bem como a questões monetárias, cambiais, seguros, transferências de valores e ao fortalecimento das pequenas e médias empresas industriais. Essas atribuições destacam o papel crucial da comissão na promoção de políticas econômicas e comerciais coesas e coordenadas dentro do Mercosul.

“É com grande honra e responsabilidade que assumo o cargo de vice-presidente deste colegiado. Este é um momento crucial para a nossa região, nas quais as decisões econômicas e comerciais que tomamos exercem um impacto direto sobre o desenvolvimento e o bem-estar de nossos cidadãos. Agradeço a confiança em mim depositada e me declaro pronto e disposto a assumir este desafio com determinação e dedicação, com o objetivo de contribuir para o progresso e a prosperidade dos países do Mercosul e de nossos concidadãos”, declarou o senador.