Detentas celebram Dia das Mães com projeto “Costurando Liberdade” no Juruá

Detentas de Cruzeiro do Sul tiveram um café da manhã nesta terça-feira, 14, em homenagem ao Dia das Mães no presídio Guimarães Lima. Elas comemoraram também o projeto Costurando Liberdade, que além da remissão de pena, garante trabalho e renda para as presas.

A ação é desenvolvida há um ano por meio de parceria entre a Federação das Industrias do Acre- FIEAC, Instituto Senai, Secretaria Estadual da Mulher, Ministério Público e a Receita Federal.

Cerca de 10 mil camisas com marcas falsificadas aprendidas pela Receita Federal foram repassadas para o Ministério Público Estadual e doadas para a secretaria Estadual da Mulher. 5 mil unidades ficaram em Rio Branco e 5 mil foram entregues em Cruzeiro do Sul. Uma parceria entre a Federação das Industrias e o Senai, capacitou as detentas na área da costura industrial.

“As detentas pegam as camisetas, retiram as marcas falsas e fizeram detalhes de customização. Então a secretaria doa esse material para as famílias carentes. As detentas também já produziram para malharias da cidade. Ganham por peça produzida e ainda conseguem reduzir suas penas”, conta Janaina Terças, a representante da Federação das Indústrias-FIEAC, em Cruzeiro do Sul.

O projeto já resultou na customização de 1.250 peças desde o seu início. O objetivo é que as 5 mil peças de roupas apreendidas pela Receita Federal sejam descaracterizadas e customizadas pelas presas de Cruzeiro.

K,de 23 anos condenada a 16 anos de prisão, expressou a importância do projeto para a reintegração na sociedade. Ela vê a atividade como uma oportunidade de integração e uma chance de mudança. “Agora tenho uma profissão que posso seguir aqui mesmo e lá fora quando eu tiver oportunidade”, relata.

“O projeto beneficia a todos. Após a customização, as camisas são doadas para famílias de baixa renda que atendemos”, pontuou a Secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa.

“Esse projeto é mais uma oportunidade para as reeducandas e é uma alegria ver a sociedade dando oportunidade para elas. Isso vai gerar frutos para elas no futuro. O projeto também inclui a remissão de pena por dias trabalhados”, concluiu o diretor do presídio, Elvis Barros.