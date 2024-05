Priscilla relembra saída do gospel e dispara: ”não acredito”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após lançar um disco totalmente diferenciado e cheio de personalidade, na última semana, Priscilla participou do ‘Conversa com Bial’ na TV Globo nessa segunda-feira (13) e relembrou a sua saída do mundo gospel. Para quem não se lembra, a artista lançou trabalhos para o público evangélico e cantava em várias igrejas há pouco tempo.

De acordo com ela que iniciou a carreira no SBT, o seu amadurecimento lhe fez entender que a sua fé não está relacionada a religião alguma. Além disso, Priscilla confessou não concordar com algumas coisas dentro do evangelho.

“Ser cristã é um pilar, centro, base, ser artista é quem eu sou. As duas coisas estão no meu DNA. O que mudou foi minha consciência da liberdade artística. Entendi que exercer essa liberdade em nada alterava a minha fé. Me tornou mais crente nas minhas convicções”, contou.

“Me esforço para me desvincular do evangélico hoje em dia. O próprio termo se associa a muita coisa que não acredito. Venho de tradição protestante e a fé continua tendo esse lugar na minha vida. Uma fé autônoma, de não depender de uma doutrina que imponham para mim. Eu vou interpretar e buscar minha própria interpretação da Bíblia”, disse a cantora.

Priscilla detalhou a sua fé

Essa não foi a primeira vez que Priscilla comentou sobre a sua fé. Nos últimos dias, ao Metrópoles, a jovem que venceu o The Masked Singer contou que o seu maior objetivo espiritual é se manter sempre com fé e boas energias.

“Minha fé continua no centro da minha vida, sendo a base da minha caminhada. Mesmo que visualmente eu tenha mudado muito, tenha tido ideias e conceitos atualizados, continuo crendo em Jesus, mas consciente de que a minha fé não me impede de viver, de pintar um cabelo, de vestir uma roupa, de fazer uma música”, pontuou ela.