Rosana Gomes assina ordem para reforma de 6 escolas em Senador Guiomard

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em celebração ao 48º aniversário de Senador Guiomard, a prefeita Rosana Gomes (PP), juntamente com o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, e o governador Gladson Cameli, assinou nesta terça-feira, 14, a ordem de serviço para a reforma de seis escolas estaduais no município. O investimento previsto para as obras é de R$ 1 milhão.

As instituições educacionais que passarão por manutenção preventiva e corretiva são: Escola Diva Pereira de Souza, Escola Padre Carlos Casavequia, Escola Veiga Cabral, Escola Bom Destino, Escola Maria José dos Reis e Escola Maria Auxiliadora Cunha de Queiroz.

Anúncios

Durante o evento, a prefeita elogiou as parcerias estabelecidas com o governo para o asfaltamento do bairro Naire Leite e de outras 30 ruas da cidade, expressando gratidão ao governador pelo apoio.

O governador Cameli marcou presença cedo no local do evento, a sede da prefeitura do Quinari. A cerimônia contou com a participação de vereadores, secretários, diretores de escolas e a população. Estudantes das escolas Manoel Gonzaga, Fenelon Manoel, Adalcy Simões e 15 de Junho realizaram uma apresentação musical, desfilaram e entoaram o hino do município, acompanhados pela Banda de Música da Polícia Militar.

O evento foi encerrado com o corte de 48 bolos, com o governador Cameli e a prefeita Gomes servindo primeiramente as crianças e, em seguida, os adultos presentes.