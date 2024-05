Atlético-MG cai em armadilha, perde do Peñarol e vê fim de invencibilidade

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Atlético-MG até martelou um fechado Peñarol, mas caiu na armadilha da bola parada no 2° tempo, perdeu por 2 a 0 em Montevidéu e viu o 100% de aproveitamento no Grupo G da Libertadores acabar. Lucas Hernández, que passou pelo Galo em 2019, marcou o primeiro gol da partida, e Maxi Silvera completou em lances muito similares.

Com o resultado, a equipe de Gabriel Milito estacionou nos 12 pontos e, de quebra, tem risco de ser ultrapassada pelos próprios uruguaios na rodada final.

Anúncios

O time de Diego Aguirre, por outro lado, encaminhou a classificação às oitavas ao cravar 9 pontos e pode, com uma combinação de resultados, tirar os brasileiros do topo da chave antes das oitavas de final.

Os times voltam a jogar pelo torneio continental no próximo dia 28. O Atlético-MG recebe o Caracas, enquanto o Peñarol mede forças com o Rosario Central.

Como foi o jogo

O 1° tempo teve o Atlético-MG bloqueado por uma típica marcação uruguaia. Mesmo fechados, os donos da casa encerraram os primeiros 45 minutos com as melhores chances de gol — principalmente por meio das cobranças de falta de Léo Fernández e das investidas de Sequeira. O placar, no entanto, não mudou.

Na etapa final, a insistência na bola parada funcionou para o Peñarol: Lucas Hernández e Maxi Silvera aproveitaram rebotes e, diante de cochilos da defesa atleticana, liquidaram a vitória em cerca de cinco minutos.

Gols e destaques

Sustos com Léo Fernández. Milito escalou o Atlético-MG com três zagueiros ciente da força adversária nas bolas paradas. E foi desta maneira que os uruguaios assustaram — em ambas com Léo Fernández: primeiro, ele cruzou e obrigou Everson a sair do gol, e depois viu o goleiro brasileiro brilhar em cobrança de falta de longa distância. Os visitantes responderam na mesma moeda, mas Battaglia parou em Aguerre após escanteio.

Otávio erra, e Everson brilha. Mesmo sem a bola, o Peñarol seguiu fechando os espaços dos mineiros e quase foram premiados aos 16 minutos: Otávio acabou desarmado (e lesionado) ainda no campo de defesa e cedeu contra-ataque, que acabou com Everson desviando chute forte de Sequeira.

Clima esquenta. Os minutos finais do 1° tempo tiveram o clima de Libertadores “raiz”. Pouco antes da cobrança de um escanteio para os donos da casa, Gastón Ramírez caiu e alegou ter sido atingido por Alan Franco. Depois de quase cinco minutos de paralisação e confusão, o árbitro Wilmar Roldán aplicou cartão amarelo ao atleticano. Com bola rolando, Hulk ficou no quase em lance anulado por impedimento, e Sequeira perdeu boa chance já dentro da grande área.

Milito empurra Atlético-MG. O técnico do Galo soltou de vez o seu time ao colocar os atacantes Vargas e Alisson no início da etapa final, sacando o meio-campista Alan Franco e o zagueiro Jemerson do gramado do Campeón del Siglo. Aguirre, por sua vez, respondeu acionando o jovem Sosa para o lugar do experiente Gastón Ramírez.

Hulk é alvo (e se irrita). Em meio à blitz atleticana, o camisa 7 passou a ser cercado pelos defensores do Peñarol, que usaram e abusaram das faltas e revoltaram o atacante. Sosa, que havia acabado de entrar, foi um dos que mais travaram o ritmo visitante com chegadas duras e acabou com o amarelo.

Lei do ex funciona, e Galo é vazado. A bola parada do Peñarol, finalmente, funcionou aos 26 minutos: Léo Fernández carimbou o travessão de Everson e, após um cochilo da zaga mineira, o lateral-esquerdo Lucas Hernández, que passou pelo Galo em 2019, estufou as redes: 1 a 0.

“Replay” faz Peñarol fechar a conta. Os uruguaios ampliaram a vantagem e definiram a vitória cinco minutos depois em lance bastante similar: após nova cobrança de falta na ponta direita do ataque, Everson mergulhou ao espalmar para frente e o atacante Maxi Silvera, de primeira, aproveitou o rebote para cravar o 2 a 0.

Anúncios

FICHA TÉCNICA

PEÑAROL 2×0 ATLÉTICO-MG

Data e horário: 14 de maio de 2024, às 19h (de Brasília)

Competição: 5ª rodada do Grupo G da Libertadores

Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (Uruguai)

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Gallego (COL)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

Cartões amarelos: Alan Franco, Paulinho, Vargas, Bruno Fuchs (ATM); Sosa, Darías, Milans (PEN)

Gols: Lucas Hernández (PEN), aos 26 min do 2° tempo; Maxi Silvera (PEN), aos 31 min do 2° tempo

PEÑAROL: Aguerre; Milans, Léo Coelho, Rodríguez e Maxi Oliveira; Damián García (Cristóforo), Gastón Ramírez (Sosa), Leo Fernández (Ángel González), Darías e Sequeira (Lucas Hernández); Maxi Silvera (Acosta). Técnico: Diego Aguirre

ATLÉTICO-MG: Everson; Fuchs, Battaglia e Jemerson (Alisson); Saravia, Otávio (Igor Gomes), Alan Franco (Vargas), Zaracho e Arana; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito