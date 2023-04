Serviços preventivos e recuperação da Gameleira iniciam na próxima sexta

A Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), realizou nesta terça-feira, 25, mais uma inspeção no Calçadão da Gameleira, no Segundo Distrito de Rio Branco. Devido aos problemas de erosão no local, o Estado trabalha em parceria com a prefeitura da capital, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) e da Defesa Civil do município, para iniciar, até a próxima sexta-feira, 28, os serviços preventivos de contenção e recuperação do calçamento.

Um laudo definitivo com as possíveis resultados que causaram os danos no local, devem sair em até 15 dias, após uma secagem maior da área.

“As equipes estão trabalhando intensivamente neste laudo de avaliação da Gameleira. Já temos os primeiros diagnósticos para que possamos promover os serviços preventivos e, na sexta-feira, faremos um isolamento maior na área para evitar que as pessoas tenham acesso à parte isolada pela Defesa Civil Municipal”, ressaltou o diretor de Projetos da Seop, Esterferson Rocha.

Ainda de acordo com o representante, para o próximo semestre o governo visa avançar no projeto que transformará toda a infraestrutura do maior ponto turístico do Estado.

“Paralelo a essas atividades, estamos desenvolvendo o projeto de revitalização completa da Gameleira. Em breve começaremos a captação de recursos para os investimentos de recuperação deste patrimônio histórico”, informou.