Professores que tiveram contratos encerrados em janeiro ainda não receberam rescisão

Professores que trabalharam por dois anos na Secretaria Municipal de Educação em Rio Branco por dois anos, e que tiveram o contrato encerrado no último mês de janeiro, procuraram o ac24horas nesta sexta-feira, 26, para denunciar que ainda não receberam a rescisão com seus direitos trabalhistas.

A verba rescisória deveria ter sido paga no prazo de 90 dias, que já passou. Conforme a denúncia, não há nenhuma informação concreta da administração. “Somos do simplificado de temos uma rescisão para receber que seria até 90 dias. Além de não pagarem, o mais absurdo é que, além de não receber, nos informaram que não foi feito nem o cálculo e não há previsão para o pagamento”, conta uma professora que prefere não ser identificada.

A reportagem procurou o gestor da Secretaria de Gestão Administrativa, Jonathan Santiago, que confirmou o atraso e disse que a expectativa do pagamento é para o mês de junho.

“Estamos com mais de 800 rescisões na fase de cálculos. Com a implantação do governo federal do e-social, tivemos que alterar as rotinas do nosso sistema do município, que foram concluídas, estando na fase de testes durante esta semana e na próxima. No mês de maio será realizado mutirão para limpar todas as verbas rescisórias, para que no mês de junho tenhamos concluído estes pagamentos”, disse.