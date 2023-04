Colisão entre moto e bicicleta tira a vida de adolescente no Tucumã

Um atropelamento envolvendo uma moto e uma bicicleta tirou a vida da ciclista Ingrid Souza de Oliveira, de 17 anos, na noite desta segunda-feira, 24, em frente a Universidade Federal do Acre (UFAC), na BR-364 no bairro Tucumã, em Rio Branco.

Segundo informações de Populares que presenciaram o acidente, Ingrid estava trafegando em sua bicicleta na BR-364 e ao tentar atravessar a pista, na faixa de pedestre, a vítima foi atropelada que motociclista Gabriel Rocha dos Santos, de 20 anos, que trafegava em uma moto modelo Honda Titanm sem placa, no sentido centro-bairro. Populares afirmaram que na hora do atropelamento o semáforo estava aberto para o motociclista. Com o impacto, Ingrid foi arremessada, bateu a cabeça no asfalto e desmaiou.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e em seguida pediram apoio da ambulância do suporte avançado do SAMU (01).

Ingrid foi encaminhada ao Pronto de Rio Branco, com um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) gravíssimo, devido um afundamento de crânio. Quando Ingrid chegou na sala de emergência, ela não resistiu aos ferimentos e morreu. O motociclista Gabriel que sofreu escoriações foi encaminhado também ao Pronto-Socorro em estado de saúde estável.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal para os trabalhos de perícia. A moto e a bicicleta foram removidos por um guincho.