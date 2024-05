Duarte cobra apoio do Governo Federal na crise de saúde no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos) comentou na Câmara dos Deputados a atenção para a grave situação da saúde no estado do Acre. Ontem, terça-feira (15), o Governo do Acre decretou situação de emergência devido ao aumento alarmante de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e à superlotação dos leitos de terapia intensiva.

“O Acre enfrenta uma alta taxa de ocupação de leitos adultos em unidades de terapia intensiva, tanto na saúde pública quanto na privada,” afirmou Duarte. “A intensa busca por leitos hospitalares decorre da situação anormal que estamos vivendo, com um grande número de queixas de sintomas gripais e a gravidade dos casos, que exigem atendimento mais especializado.”, discorreu.

O cenário descrito pelo deputado é corroborado pelo Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que aponta um aumento significativo de SRAG na 18ª semana epidemiológica de 2024, de 28 de abril a 4 de maio. Dados da Secretaria de Saúde do Acre indicam que, além dos vírus influenza e sincicial respiratório, o rinovírus é o principal responsável pelo aumento de novos casos e internações, especialmente entre pessoas de 20 a 29 anos.

A situação é particularmente dramática em Rio Branco, onde 26 dos 27 leitos de UTI disponíveis no Pronto-Socorro estão ocupados. Na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), todos os 18 leitos de UTI estão em uso, e no Hospital Santa Juliana, os 20 leitos de UTI estão igualmente ocupados. A crise se estende à região do Juruá, onde os 10 leitos de UTI também estão completamente ocupados.

Diante desse quadro, Duarte fez um apelo urgente ao governo federal. “O cenário é preocupante e precisamos que o Ministério da Saúde se faça presente no Acre,” disse ele. “Precisamos que os esforços do governo federal se mobilizem para ajudar o estado a enfrentar essa crise. Necessitamos de alternativas para aumentar a capacidade de atendimento, de forma emergencial, garantindo o cuidado aos pacientes.”, salientou.