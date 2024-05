Matteus Amaral é acusado de dar golpe e encenar ajuda a vítimas do RS

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Matteus Amaral foi acusado de dar golpe e não ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O participante do BBB 24 leiloou a boina que usava no reality show da Globo e ainda gravou vídeos para mostrar a situação de civis que perderam tudo na tragédia. Um vídeo em que ele aparece carregando doações gerou críticas negativas. Internautas disseram que Amaral estava apenas “encenando a ajuda” e criando conteúdo para engajar.

Nos Stories do Instagram, o namorado de Isabelle Nogueira debochou das críticas. “Postaram ali que estou fazendo encenação. Nem tenho que dar tanta satisfação para as pessoas, mas vou dar satisfação rindo”, disparou ele.

“Encenação? Quero ver se as pessoas que estão falando que é encenação tudo que eu estou fazendo estão movendo alguma coisa. Vão cuidar um pouquinho das ações que vocês têm que fazer e ajudar as pessoas ao invés de estar disseminando coisa errada na internet”, completou.

No fim do Stories, Amaral desabafou: “Vocês não aprendem nunca, pelo amor de Deus. Quero só ver quando as pessoas precisarem se vocês estão fazendo alguma coisa. Que vergonha, gente, vocês não têm noção do que estão falando. Independentemente do que falam, seguimos fazendo nossa parte”.

Um vídeo em que o ex-BBB auxilia gaúchos a tirarem doações de um carro foi alvo de críticas. Nas imagens, Matteus Amaral aparece parado ao lado do veículo enquanto alguém grava. Ele questiona se já pode pegar os alimentos e, quando o câmera dá o aval, o modelo se empenha ao máximo para descarregar o carro.

O ex-BBB está no Rio Grande do Sul como voluntário. Além de ter feito doações em dinheiro, como os R$ 5.000 que leiloou de sua boina, Amaral também visita as vítimas e dá visibilidade para administradores de abrigos que estão precisando de doações urgentes.

