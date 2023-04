Uso de arma branca salta de 5% para 18% nos assassinatos no Acre em 2023

Cresceu, segundo se constata em um estudo do Ministério Público Estadual, o uso de armas brancas nas mortes violentas intencionais em 2023. No mês de janeiro, do total de assassinatos registrados no Acre, 5% foram resultados de facadas ou outros instrumentos parecidos. No mês seguinte, esse percentual saltou para 18%, mantendo-se em março -três vezes mais que no começo do ano.

Ainda segundo o MP, o alto percentual de mortes violentas intencionais praticadas com a utilização de armas de fogo, manteve‐se elevado durante o período de 2016 a 2018, período em que os conflitos entre e facções foram mais acirrados. “A partir de 2021, os assassinatos praticados com armas de fogo reduziram e passaram a apresentar características comuns ao período que antecede a guerra entre as facções, ocasião em que se constata um aumento dos assassinatos praticados com uso de arma branca, motivados por razões fúteis, impulsionadas, em regra, pelas bebedeiras ou ciúmes”, diz o Ministério Público.

No entanto, com o reaquecimento dos conflitos entre as facções atuantes no estado, o último bimestre de 2022 apresentou crescimento significativo das MVI causadas pela utilização de armas de fogo.

Esse cenário se reproduziu no primeiro mês de 2023, sendo que dos 19 assassinatos, 89% decorreram do uso de arma de fogo por parte dos autores. Esse número caiu para 71% em março.

Arma branca designa um objeto que possa ser utilizado agressivamente, para defesa ou ataque, mas cuja utilização normal é outra, geralmente para trabalho.