Michelle cobra realinhamento salarial de servidores: “ninguém merece receber menos de um salário”

Em discurso na sessão desta quinta-feira (20), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a líder do governo, deputada Dra. Michelle Melo (PDT), se solidarizou com os servidores públicos do Estado que ocupavam a galeria do parlamento acreano para cobrar do Executivo estadual o realinhamento salarial. São servidores que precisam receber complementação salarial para chegar ao valor de um salário mínimo.

Para pedetista, nenhum trabalhador brasileiro merece receber menos que um salário mínimo. “Não vamos soltar a mão de vocês, estou reafirmando aqui o apoio dos 24 deputados a esta causa. Fizemos um pacto durante uma reunião realizada ontem e nós estamos com vocês até o fim nessa luta”, disse a parlamentar.

Ainda segundo Michelle Melo, o realinhamento salarial desses servidores não é só uma questão de justiça, mas, de direitos humanos. “Buscarei todos os mecanismos necessários para garantir um resultado máximo nesse pleito, espero que até o final desse mês nós tenhamos uma resposta positiva sobre esse assunto. Contem comigo”, complementou.

A parlamentar deu ainda algumas informações sobre o Programa Estadual Auxílio do Bem, que vai ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da cheia do Rio Acre na capital e no interior. O benefício é de R$ 300 por família e será pago em parcela única.

Ela disse que esteve visitando a Secretaria de Estado de Assistência Social esta semana para saber sobre o andamento do auxílio. Frisou ainda que foi informada que o processo de regulamentação está em fase final e mais de 1.200 cadastros já foram feitos. A ideia é que na próxima semana os pagamentos já comecem a ser feitos pela Caixa Econômica Federal.

“Tragos notícias. A regulamentação está quase finalizada. Já estão conversando com a Caixa Econômica. Mais de 1.200 cadastros já foram realizados e provavelmente conseguiremos para a semana que vem estar entregando este dinheiro para as pessoas atingidas pelas alagações”, disse a líder governista.