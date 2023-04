Colisão entre moto e caminhonete deixa motociclista gravemente ferido em Rio Branco

Uma colisão entre uma moto e uma caminhonete e deixou motociclista Luís Davi Braz da Cruz, de 22 anos, gravemente ferido na tarde desta terça-feira, 18, no km 1 da Estrada do Mutum, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Luís trafegava em uma motocicleta de cor preta, no sentido zona rural-zona urbana quando o motorista de uma caminhonete de cor prata que trafegava no sentido zona urbana-zona rural tentou fazer a conversão à esquerda e colidiu contra o motociclista. Com impacto Luís foi arremessado bateu a cabeça e desmaiou. O motorista permaneceu no local.

Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e seguida pediram apoio da ambulância do suporte avançado 01. Luís foi entubado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. Segundo a médica do SAMU, o paciente sofreu um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) grave e múltiplas escoriações.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.