Governo abre edital para 30 vagas de ingresso no Gefron

O governo do estado publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 17, edital de processo seletivo para a admissão ao Estágio de Adaptação ao Policiamento de Fronteira – EAPFRON, do Grupo Especial de Operações em Fronteira do Estado do Acre – GEFRON/AC, unidade policial mista, subordinada diretamente ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, visando efetivamente o combate aos Crimes Transfronteiriços em toda a faixa de fronteira do Estado do Acre.

Serão ofertadas 30 (trinta) vagas, assim distribuídas: 28 (vinte e oito) vagas para profissionais da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e do IAPEN, os quais ao final poderão compor o efetivo do GEFRON; e 02 (duas) vagas distribuídas entre os profissionais da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal.

Os candidatos pertencentes às forças de segurança pública do estado do Acre deverão encaminhar a Ficha de Inscrição via SEI, através da caixa COMGEFRON, no período de 17 a 21 de Abril de 2023. Já os candidatos pertencentes ao EB, a PRF e a PF deverão encaminhar a referida ficha através do e-mail: [email protected]

Acesse abaixo o edital completo: