Cesário faz campanha para pagar despesas do PT e seu salário

A festa de comemoração do aniversário do produtor rural Josimar Oliveira dos Santos, de 50 anos, muito conhecido em Xapuri como “Dimar”, terminou em tragédia. Ele foi assassinado com uma facada na altura do peito esquerdo, por volta das 0h30 deste domingo, 16. Ele já chegou sem vida ao hospital Epaminondas Jácome, por volta das 2h40, segundo informação de um dos irmãos.

O crime aconteceu na colocação Santana, de propriedade da família, onde festejos do tipo eram tradicionais e reuniam muita gente, entre parentes e amigos. Josimar era filho de um do ex-seringueiro Vicente Lima dos Santos, popular Carlitos, um dos pioneiros do bairro Sibéria, onde se tornou um dos comerciantes mais conhecidos, e de Maria Oliveira dos Santos.

“Dimar” era um dos 14 filhos do casal, dos quais até a madrugada deste domingo, 10 eram vivos. Ele era irmão do radialista Joseni Oliveira, que relatou à reportagem que ele havia completado 50 anos de idade no último dia 9 de abril, mas que em razão da data ter caído em um domingo, programou a comemoração para este sábado, 15, tendo a festa entrado pela madrugada.

Relatos de familiares, indicam que havia uma rixa entre a vítima e o assassino por conta de uma dívida de gado não quitada pelo autor. Com base nas mesmas informações, eles teriam ido às “vias de fato” há algumas semanas em um bar localizado na zona rural. O suspeito fugiu após o crime e está sendo procurado pela polícia.

O corpo de Josimar permaneceu no Centro de Saúde Félix Bestene Neto, onde está funcionando o Pronto Socorro do hospital local, em razão da enchente, de onde foi levado para Rio Branco pelo Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, por volta das 6h. Após ser liberado, o corpo será velado na residência da família, no bairro Sibéria.