Guida pede apoio para construção do Hospital Universitário da Ufac

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), se reuniu nesta sexta-feira (14) com o superintendente do DNIT no Acre, Carlos Moraes, para tratar sobre as obras de manutenção e reconstrução da BR-364 entre Rio Branco a Cruzeiro do Sul.

Luiz Gonzaga afirmou que saiu do DNIT animado com as boas notícias que recebeu do superintendente acerca da reconstrução da estrada. O parlamentar disse ainda que vai colocar a pauta em discussão com a bancada federal do Acre para conseguirem mais recursos para as obras na rodovia.

“A reunião foi muito boa e saí animado com as boas notícias de que no final do ano ou início do ano que vem as obras de reconstrução da BR já serão iniciadas. Vamos também trabalhar com a bancada federal para conseguir alocação de recursos para manter as obras nessa rodovia que é muito importante para o Vale do Juruá”, disse.

Carlos Moraes elogiou o empenho de Luiz Gonzaga que durante seus mandatos sempre defendeu melhorias na rodovia para evitar o fechamento durante o inverno e garantir o transporte da produção agrícola do Acre para outros estados.

“O deputado Luiz Gonzaga sempre defendeu a bandeira da BR-364, sempre nos auxiliou e tem sido aguerrido nessa luta por melhorias da rodovia. Certeza que vai contribuir para vencermos os desafios na BR que precisa ser reconstruída para a gente virar essa página. Devido aos grandes problemas estruturais a BR tem trechos que precisam ser reconstruídos”, disse.

Moraes falou também sobre os projetos em andamento para reconstrução da rodovia no Acre.

“A BR-364 precisa de duas importantes ações. A primeira é a manutenção que não pode parar. Com a aprovação da PEC da Transição foi liberado R$ 59 milhões para o DNIT do Acre e podemos retomar os contratos de manutenção. A segunda linha é a reconstrução. Os projetos já estão contratados, mas é uma obra complexa e a gente não pode errar. Então não pode ter pressa para não cometermos erros”, disse.

O superintendente disse ainda que o projeto de reconstrução do trecho entre Sena Madureira a Feijó está previsto para iniciar no final do ano ou início de 2024.

“Vamos tentar correr com a licitação para que no verão de 2024 já inicie as obras de reconstrução do trecho entre Sena e Feijó”, concluiu.