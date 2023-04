Criança se veste de super-herói e diz que vai proteger todos os amigos em escola do Acre

O usuário de drogas John Kennedy dos Santos Freitas, 28 anos, sofreu um mal súbito e morreu dentro da viatura da Polícia Militar na tarde desta quinta-feira, 13, em frente da Delegacia de Flagrantes (Defla) situada na rua Omar Sabino, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o homem foi preso por ter invadindo várias casas localizada na Via Verde, no bairro Corrente, para tentar furtar. Moradores da região relataram a reportagem do ac24horas que o criminoso que estava sob efeito de entorpecente, entrou pelo igarapé do Almoço situado na via Chico Mendes nas proximidades do Batalhão de Trânsito, e invadiu várias casa por cima do telhado na intenção de furtar na região.

Moradores correram até ao Batalhão de Trânsito e pediram ajuda aos Policiais Militares que se deslocaram até ao local. O bandido ao perceber a presença dos Policiais continuou correndo por cima de várias casas, caiu do telhado e em seguida foi preso.

O criminoso que estava muito agitado por causa do efeito da droga foi colocado dentro da viatura Policial e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos, mas quando os Militares estacionaram a caminhonete e foram retirar o preso perceberam que ele estava desacordado e acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que ao chegarem ao local nada puderam fazer pelo homem que já se encontrava morto.

A área do estacionamento da Defla, foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística, que inicialmente constatou que a vitima estava com uns cortes nas pernas devido a queda do telhado e pode ter sofrido um mal súbito pelo uso excessivo de entorpecente, uma overdose.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso segue sob o Investigação da Polícia Civil.