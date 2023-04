Noite de guerra entre facções no Acre é marcada por morte, feridos, tiros e facadas

A guerra entre as organizações criminosas por disputa de território e do tráfico de drogas ao que parece está longe de ter um fim em Rio Branco, e como consequência a sociedade acreana é quem vêm colhendo os frutos dessas brigas entre o Comando Vermelho, Bonde dos 13 e PCC, que vêm causando terror, restringindo o direito de ir e vir.

Durante a tarde e a noite desta quarta-feira, 12, mais um capítulo dessa guerra desenfreada foi registrado na capital e resultou em um homem morto, três feridos a tiros e um a golpe de faca e vários ataques por disparos de arma de fogo em vários bairros de Rio Branco.

O primeiro ataque dos criminosos ocorreu por volta das 13h47, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na Quadra D. Moradores assustados acionaram a Polícia Militar para tentar prender membros de uma organização criminosa que efetuaram cerca de oito disparos de arma de fogo contra seus rivais. Durante a ação dos criminosos não houve feridos e vários moradores foram impedidos de saírem de suas casas, com medo de serem alvos dos membros das organizações criminosas. Um salve (nota informativa da facção) Bonde dos 13, foi espalhada em vários grupos de moradores da Cidade do Povo informando que todos os carros de motoristas de aplicativo e taxista estariam proibido de circular no Conjunto Habitacional, pois seriam recebidos a tiros, uma vez que, os membros da organização criminosa Comando Vermelho estariam usando esses veículos para cometer ataques.

A segunda ocorrência foi registrada por volta das 18h18 na rua Morada do Sol, no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco. Moradores acionaram a Polícia Militar e relataram que cerca de 8 disparos de arma de fogo foram efetuados por membros de uma facção na região. Houve muita correria. Durante a ação dos criminosos ninguém saiu ferido.

A terceira ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta das 19:50h, na rua Palmeiral, na praça da Juventude, no bairro Cidade Nova. O membro da facção Bonde dos 13 (B13) José Renilson Afonso da Silva, de 24 anos, vulgo “Trakina”, foi executado a tiros e Jerfeson Daniel Alves da Silva de 20 anos, foi ferido durante um ataque de membros da organização criminosa Comando Vermelho (CV) que chegaram ao local uma caminhonete de cor preta. A Polícia Militar não conseguiu prender os criminosos que fugiram.

A quarta ocorrência aconteceu na rua Adolfo Barbosa Leite, no Bairro Quinze, na rua da Igreja Assembleia de Deus, por volta das 20h40. A população acionou a Polícia Militar e relatou que criminosos efetuaram vários disparos de arma de fogo na rua. Várias mães que estavam saindo da igreja no momento do ataque, pegaram seus filhos e saíram correndo com medo dos tiros.

Já a quinta ocorrência foi por volta das 21h45, na travessa Dom Pedro, no bairro Bahia Velha, nas proximidades do Campo do Vidal, moradores assustando acionaram a Polícia Militar informando que houve vários disparos tiros na região, porém não saíram de suas residências para averiguar a situação com medo de serem atingidos pelos membros de facção.

A sexta ocorrência foi registrada na rua Eldorado no bairro Plácido de Castro, por volta das 22h30. Uma troca de tiros entre faccionados. Um encontro em via pública entre dois membros de facções rivais identificados como Gleison Roberto da Cruz Jucá, 22 anos, vulgo Smith, e Luke Paulo de Aguiar Rosa, de 27 anos, terminou com os dois feridos no Pronto-Socorro de Rio Branco.

A sétima ocorrência foi um ferimento por arma branca, que ocorreu por volta das 22h46 na rua Dr. Pereira Passos, no bairro 6 de Agosto no Segundo Distrito de Rio Branco. Um morador em situação de rua identificado como Levi Leite de Lima, de 43 anos, foi ferido com um golpe de faca em via pública na região da axilas e foi parar em estado grave no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Por fim, a oitava ocorrência aconteceu na rua Tucano, no bairro Plácido de Castro, na região da Baixada da Sobral. Por volta das 03h, moradores acionaram a Polícia Militar via COPOM e informaram que estava ocorrendo vários tiros na região. Quando os Policiais chegaram ao local, os criminosos já haviam saído. Ninguém foi preso.