Chuvas e descargas atmosféricas podem ter ocasionado apagão de terça-feira no Acre

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março foi de 0,54% em Rio Branco, 0,10% a mais que o resultado de fevereiro. Em 2023, a inflação acumulada na capital do Acre já é de 1,66% e em 12 meses, 4,15%.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (11) pelo IBGE.

No País, a média inflacionária ficou em 0,71% -0,13 ponto percentual abaixo da taxa de fevereiro (0,84%). No ano, o IPCA acumula alta de 2,09% e, nos últimos 12 meses, de 4,65%, abaixo dos 5,60% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em março de 2022, a variação havia sido de 1,62%

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram alta em março. A exceção foi Artigos de residência (-0,27%), que tinha subido 0,11% em fevereiro. O maior impacto (0,43 p.p.) e a maior variação (2,11%) no índice do mês vieram de Transportes. Na sequência, vieram saúde e cuidados pessoais (0,82%) e habitação (0,57%), que desaceleraram ante o mês anterior, contribuindo com 0,11 p.p. e 0,09 p.p, respectivamente. Os demais grupos ficaram entre o 0,05% de alimentação e bebidas e o 0,50% de comunicação.

Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 1º a 29 de março de 2023 (referência) com os preços vigentes no período de 28 de janeiro a 28 de fevereiro de 2023 (base). O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 40 salários-mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.