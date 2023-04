Menino de 12 anos tenta esfaquear alunos em colégio de Manaus

Foto: Defesa Civil/Reprodução

Em Tarauacá, a cada dia que passa, a situação dos moradores da Rua Laurite Borges, Bairro Triângulo, se complica mais em decorrência do desbarrancamento do Rio Tarauacá. A rua tende a desaparecer, e as casas correm o risco de desabar dentro do rio. A Defesa Civil Municipal monitora a situação.

Neste domingo, 9 de abril, a Defesa Civil Municipal em conjunto com o Corpo de Bombeiros foram acionados pelos moradores devido a mais um desmoronamento do barranco. Um motoqueiro que passava pelo local, caiu dentro do rio com sua moto, precisando de ajuda de populares para ser retirado junto com o veículo. Esse tipo de acidente tem sido muito comum no local.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram ao local e após uma avaliação, interditou a via para evitar novos acidentes.

Por Blog do Accioly.