Assaltantes tocam terror em festa de alunos de medicina e levam celulares e dinheiro

Dando prosseguimento ao programa Opera Acre, da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o Hospital da Mulher e da Criança do Juruá (HMCJ), em Cruzeiro do Sul, deu início neste sábado, 8, a uma série de cirurgias de correção de prolapso de útero, distúrbio popularmente conhecido como “útero caído” ou “bexiga caída”.

Causado principalmente por gravidezes e partos múltiplos, alguns sintomas frequentes do prolapso uterino são a incontinência urinária, dor ou incômodo na região da pelve, dificuldade de evacuar e dor durante a relação sexual. A correção pode ser realizada com ou sem a retirada do útero.

Ao todo, 37 pacientes do Juruá serão beneficiadas com a cirurgia. Margarida Maria da Conceição, de 61 anos, é uma delas. “O problema me deixou impossibilitada de realizar tarefas simples, como varrer a casa. Só tenho gratidão a Deus e ao governo, pela vida nova que terei a partir de agora”, declarou.

O nome da cruzeirense Maria da Glória da Silva, de 55 anos, também não consta mais na lista de espera. “Há um ano e três meses, convivia diariamente com dores. Hoje, sinto-me bem e muito feliz por ter realizado um sonho. A minha esperança agora é de poder cuidar das minhas coisas, trabalhar e levar uma vida mais saudável”, afirmou.

A meta do Opera Acre é reduzir a demanda reprimida e proporcionar dignidade às pacientes que aguardam na fila de espera.

“A equipe da Maternidade do Juruá se sente grata por proporcionar a essas mulheres dias mais felizes e com condições dignas para conduzir as tarefas do cotidiano. Queremos agradecer ao governo do Estado, ao secretário de Saúde e toda a equipe da Regional de Saúde do Juruá, Tarauacá e Envira pela assistência. É um trabalho feito em parceria para beneficiar o povo”, afirmou Maria Sulenir de Oliveira, gerente de assistência do hospital.