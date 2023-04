Prêmio da Mega é de R$ 47 milhões para quem acertar as seis dezenas neste sábado

A banda Os Descordantes, uma das principais referências da cena musical do Acre, com mais de 10 anos de estrada, fará uma apresentação especial na Concha Acústica de Rio Branco no dia 9 de abril, domingo de Páscoa, às 20 horas. O show terá a abertura de Jambú Elétrico, Hilydae, Duda Modesto e Tarja, prometendo uma noite de muito rock e música autoral para um público estimado em 2.500 pessoas.

O som e o sonho prometem fazer da noite uma data inesquecível para a banda e para os fãs, em seu retorno ao palco. Segundo Dito Bruzugú, vocalista da banda, o repertório é exclusivamente composto por músicas autorais, que promete contagiar o público presente, acostumado a cantar todas as músicas junto com a banda. Para ele, a expectativa é de que o evento seja um grande sucesso, com a presença de fãs da banda e do público em geral, que terá a oportunidade de prestigiar um dos shows mais esperados do público acreano desde o início da pandemia.

Os Descordantes é uma banda que representa a força e a qualidade da música do Acre, e sua apresentação na Concha Acústica de Rio Branco no dia 9 de abril promete ser um marco na cena musical local. Formado por Dito Bruzugú (voz e guitarra), Saulo Olímpio (baixo) e Heriko Rocha (teclados), além dos músicos de apoio Sotero Júnior (bateria) e Felipe Queiroga (guitarra), o grupo já participou de diversos programas de rádio, TV e na internet, como Estúdio Show Livre, Rádio Kiss FM (SP), Radio Cidade (RJ) e CBN Brasília. Já fez shows em diversas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Cuiabá, levando a música e o nome do Acre na bagagem. Não perca a oportunidade de apoiar a realização desse evento e contribuir para o fortalecimento da cultura e da música local.

Auxílio às vítimas das enchentes

Preocupada com o atual cenário de cheia do Rio Acre, decidimos promover um grande momento de solidariedade e lazer para a população de Rio Branco. Devido aos estragos causados pela alagação na capital, o show terá caráter beneficente com arrecadação de donativos e a conversão das cotas de patrocínio em doações para os desabrigados pela cheia do Rio Acre. O espetáculo tem o patrocínio do Governo do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT e da Fundação de Cultura Elias Mansour; da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil; e da Made In Acre.