Além dos R$ 7 milhões, Bocalom vai usar mais R$ 5 milhões para empreendedores

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), participou nesta quinta-feira (6) da solenidade de posse de 60 servidores da saúde que vão atuar nos municípios da região do Juruá. O evento ocorreu no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul.

A solenidade contou com a presença do governador Gladson Cameli, do primeiro-secretário da Aleac, deputado Nicolau Júnior, prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal, e demais autoridades.

Natural de Cruzeiro do Sul e responsável pela destinação de várias emendas para a saúde pública, Luiz Gonzaga parabenizou o governador pelo empenho em convocar os aprovados no concurso para fortalecer a saúde no Juruá.

“Quero parabenizar o governador Gladson e o secretário de Saúde por estarem contratando esses servidores que vão ajudar muito a saúde da nossa região. É uma conquista importante para a população do Juruá”, disse o deputado.

Gonzaga também reconheceu o empenho da Aleac em contribuir com a destinação de emendas para garantir saúde digna aos acreanos.

“A Aleac tem trabalhado para ajudar os 22 municípios do Acre. O primeiro-secretário Nicolau Júnior e todos os demais deputados têm ajudado muito a saúde do nosso estado. E o governo tem investido em hospitais, contração e valorização dos servidores. Em 90 dias, o Acre realizou 2 mil cirurgias. O governo está de parabéns”, concluiu Gonzaga.

O secretário Pedro Pascoal afirmou que a convocação dos profissionais da saúde é garantia de geração de emprego e melhoria na saúde pública.

“Essas convocações são garantia de emprego e estabilidade profissional para esses servidores. Quando o profissional se sente valorizado esse profissional tem capacidade de ofertar mais para a população. A ideia é que esses servidores se sintam valorizados e levem uma assistência de saúde de maior qualidade aos acreanos”, disse Pascoal.

A enfermeira Emily Raquel, empossada durante a solenidade, agradeceu ao governo pela convocação.

“Sou muito grata ao governo por nos convocarem. Estou muito feliz, pois esse era um sonho que está sendo realizado. Quem tem a ganhar com essas nomeações é a população”, disse.