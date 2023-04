Rio Branco vence Humaitá em jogo eletrizante; Plácido goleia e elimina Adesg no estadual

O Campeonato Acreano teve mais dois jogos realizados nesta terça-feira, 4, no Florestão.

Na primeira partida, a equipe de Plácido de Castro goleou a Adesg por 6 a 1. Com o resultado, o Tigre do Abunã segue com chances de classificação para o segundo turno. O representante de Senador Guiomard apenas cumpre tabela na última rodada. O artilheiro do jogo foi o atacante João Marcos que marcou três vezes. Gustavo, Kalby e Willian marcaram os outros gols. Aurélio descontou para o Leão do Quinari.

Já na partida de fundo, um dos melhores jogos do estadual até o momento. O Humaitá que tinha três vitórias em três jogos conheceu sua primeira derrota diante do Rio Branco.

No primeiro tempo, o atacante Marlon abriu o placar para o Estrelão. Um fato curioso chamou a atenção na volta das duas equipes. O zagueiro Diego do Humaitá, que já havia recebido cartão amarelo na primeira etapa, foi expulso antes da bola voltar a rolar por reclamação. Quando os times já estavam posicionados para o reinício do jogo, o atleta do Tourão de Porto Acre reclamou com o árbitro Julian Negreiros e foi expulso.

Mesmo com um a menos, o Humaitá chegou ao empate com Alesson logo aos 4 minutos. O Rio Branco chegou ao gol da vitória com Dunha após rápido ataque do time estrelado.

Com a vitória, Rio Branco, Independência e Humaitá dividem a primeira posição no Grupo A com nove pontos. Plácido vem na sequência. As quatro equipes brigam pelas três vagas do segundo turno.

Crédito da foto: Manoel Façanha