Vereadores aprovam requerimento para empresa Ricco prestar informações sobre atraso de salários

Na noite de ontem (3), um novo sinal de redução do nível das águas do Rio Iaco foi registrado. Segundo informações da Defesa Civil Municipal, houve uma diminuição de 61 centímetros no volume das águas nas últimas 24 horas.

Na manhã de segunda-feira (3), o nível do rio estava em 13,54 metros. Já na manhã desta terça-feira (4), o nível havia diminuído para 12,93 metros, bem abaixo da cota de alerta, que é de 14 metros. Com essa redução, as famílias que estavam abrigadas no ginásio Hermilton Gadelha Pessoa já começaram a voltar para suas casas, assim como os moradores que estavam abrigados em casas de parentes.

Este ano, o Rio Iaco já atingiu 15,39 metros, excedendo a cota de transbordamento, que é de 15,20 metros.

Por Yaco News.