O mito voltou e quer carro blindado!

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou ao Brasil depois de passar três meses nos Estados Unidos com receio de ser preso pelo ministro Alexandre de Moraes, o Xandão. Não foi e nem seria. No Brasil não se prende um ex-presidente à revelia de um julgamento. O certo é que sua vinda vai começar a mudar o cenário político, sendo muito natural que a oposição engrosse o pescoço e a chapa esquente. Isso é democracia, faz bem para o sistema.

Bolsonaro chegou dando uma bola dentro e outra fora. Disse que o PL, o seu partido, é a maior sigla dentro do Congresso Nacional, portanto, pronto para novos embates. Mas também reclamou do governo federal que não entrega carros blindados para que ele se desloque pelo país fazendo política. A lei prevê dois carros para ex-presidentes, mas não blindados. A propósito, ele também negou carros blindados a Lula. Fez bem, é a lei.

Acontece que a viúva não pode legalmente arcar com essas despesas. Existem muitos carros blindados à venda nas concessionárias. Com o salário de ex-presidente, mais o que o PL vai pagar, ou seja, o dobro pago a um ministro do STF, além da renda dos imóveis alugados, o capitão consegue comprar um, quem sabe até dois. Não resta dúvida de que uma boa campanha nas redes sociais seus apoiadores não se negariam a presenteá-lo com um. Afinal de contas, mito é mito. Ou não é mais?

“Amor próprio é se livrar de pessoas que são tóxicas a você”. (Macunaíma)

. O transbordamento dos igarapés e a enchente do Rio Acre trouxe prejuízos financeiros e emocionais.

. A sensação de desamparo, abandono e desespero é visível no olhar de cada pessoa que teve que sair de sua casa deixando praticamente tudo para trás.

. Por outro lado, se percebe a reação de apoio e solidariedade do poder público, mas também da sociedade civil, principalmente das igrejas que ouviram o chamado para voltar ao primeiro amor.

. O que se vê nessa enchente que afeta cerca de 35 mil pessoas, são as igrejas voltando ao primeiro amor!

. Esqueceu o ativismo político-religioso e vive a essência de socorrer os necessitados como mandou Jesus, o Cristo.

. Vida que segue!

. Se tem alguém por aí falando que é candidato a prefeito apoiado pelo governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) está literalmente mentindo.

. Sendo assim tem gente mentindo lá pelo Vale do Acre, mais precisamente em Epitaciolândia e Brasiléia.

. Sobre eleição para prefeito, Gladson Cameli nunca falou nada, nem mesmo na capital, imagine no interior.

. Em Brasília, deputados passam o tempo nas comissões esculhambando com Lula e Bolsonaro; é uma refrega idiota sem sentido algum.

. Não foram eleitos para isso!

. Já se tem comentários sobre desvio e superfaturamento na compra de alimentos para os alagados.

. Tem jeito não!

. O coração do homem é inclinado para fazer o mal!

. E é porque a semana é santa…

. Bom dia!