Dependente químico é ferido a golpes de faca durante discussão em bebedeira

Dependente químico Fabiano Rodrigues da Silva, de 37 anos, vulgo “Sula” foi ferido a golpes de faca na noite deste domingo, 2, durante uma bebedeira no Beco do Açaí, no Parque das Palmeiras, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Fabiano estava bebendo com um “amigo” identificado como Cruz, quando começaram a discutir. O amigo em posse de uma faca desferiu dois golpes que atingiu as costas de Fabiano e em seguida fugiu do local.

Populares ao verem a vítima ferida acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os Paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam a Fabiano ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB) em estado de saúde estável.

Policiais militares estiveram no local, colheram informações a respeito do autor do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

Caso segue sobre investigação dos Agentes de Polícia Civil da equipe de Pronto Emprego (EPE) da Divisão Especializada de Investigação Criminal (DEIC).