Aleac vai realizar sessão solene em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre Autismo

Com apoio do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre e do programa Del Turismo, os municípios de Assis Brasil, Epitaciolândia e Xapuri estão inseridos no Mapa Nacional do Turismo, um instrumento no âmbito do Programa de Regionalização do Turismo que define a área – recorte territorial – a ser trabalhada prioritariamente pelo Ministério do Turismo para o desenvolvimento das políticas públicas para o setor.

Com a aptidão das prefeituras ao Mapa Nacional do Turismo, os municípios se encontram habilitados a receber recursos do Governo Federal. Sua importância se dá ao fato de que serão desenvolvidos os âmbitos culturais, ecoturismo, rurais, aventura, turismo religioso e o etnoturismo dessas cidades, de forma que recebam mais oportunidades para o desenvolvimento turístico.

O Fórum Empresarial atuou ativamente, por meio da Coordenadora Tíssia Veloso, equipe do Fórum Empresarial e do consultor Estácio Guimarães, em parceria com os secretários municipais Jonas Cavalcante, Jorge Alves e a articuladora local, Edinês Araújo, para obter a reinserção do município de Xapuri ao Mapa do Turismo e a manutenção de Assis Brasil e Epitaciolândia.

O programa Del Turismo visa à implementação de uma política de turismo no estado, por meio de um modelo de gestão capaz de contribuir para o desenvolvimento sustentável local e garantir a continuidade dos projetos de interesse da comunidade, contribuindo para uma melhor qualidade de vida nos municípios, em que atuou auxiliando as três cidades dando suporte na definição dos atrativos turísticos com o maior potencial, no descritivo técnico, além de estar implementando um modelo de gestão sustentável nos municípios.

Outro diferencial é a cooperação existente com todos os membros, pois hoje há uma rede internacional que se reúne quinzenalmente para trocas de experiência e metodologias. Atualmente, o programa está presente em todas as regiões do país e tem como parceiros a Alemanha e Holanda.

Em Assis Brasil, os principais atrativos turísticos são o Carnaval (Carnavassis), o Marco Rondon, o Santuário da Santa Raimunda do Bom Sucesso, visita a aldeias indígenas e Festival de Praia de Assis Brasil.

Em Epitaciolândia, são a Festa de São Sebastião, o Parque Ecológico Wilson Pinheiro e o Dr. Borracha, o seringueiro e artesão José Rodrigues, que produz sapatos de borracha usando uma técnica em que são produzidas ‘folhas de látex’, as chamadas Folha Semi Artefato (FSA). São botas, sapatilhas e até sandálias gladiadoras. O dom de produzir os materiais em látex fez com que o seringueiro ficasse conhecido como ‘Doutor Borracha’.

Já em Xapuri, os principais atrativos turísticos são o Museu Casa Branca, a Casa Chico Mendes, o Museu do Xapury e o Túnel das Seringueiras.