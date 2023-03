Em meio à enchente, Antônio Morais e Célio Gadelha recebem mais de R$ 10 mil para fazer curso em Natal

Em meio a enchente do Rio Acre que já atinge a marca de 17,34 metros nesta sexta-feira, 31, os vereadores Antônio Morais (PSB) e Célio Gadelha (MDB), realizam um curso de capacitação no estado do Rio Grande do Norte, litoral do país. O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial no último dia 15 de março.

No decreto, os parlamentares viajaram para fazer o curso denominado “Atualização, modernização e reformulação da Lei Orgânica e Regimento Interno do Município” realizado em Natal. Morais e Célio começaram o curso na última terça-feira, 28 de março, com duração até 1° de abril do ano em curso – próximo sábado.

Dados da Câmara Municipal revelam que a diária de um vereador custa em média R$ 939,00 e a meia R$ 500,00, com isso, os parlamentares devem desembolsar mais de R$ 10,3 mil dos cofres públicos.

De acordo com o decreto, estava previsto a presença dos vereadores Hildegard Pascoal (União Brasil) e o líder do prefeito Tião Bocalom, vereador João Marcos Luz (MDB), contudo, ambos desistiram da viagem em meio ao período de emergência na capital e foram vistos no decorrer da semana no parlamento municípal.