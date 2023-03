Homem é ferido com tiro na mão no bairro Belo Jardim, na capital

Foto: Jardy Lopes

O governo do Acre, por meio da Defesa Civil Estadual, informa que às 12h deste sábado, 25, o nível de medição do Rio Acre, em Rio Branco, esteve em 16,31m, ultrapassando a cota de alerta (13,50m) e também a cota de transbordamento (14m).

Em Rio Branco, 48 bairros foram atingidos e sete igarapés permanecem em estado de transbordo. São eles: Almoço, Judia, São Francisco, Dias Martins, Batista, Fundo e Liberdade. Ainda na capital, foram instalados 26 abrigos, sendo 14 estaduais e 12 municipais.

Até o momento, 23.356 pessoas foram atendidas pelas equipes mobilizadas pelo governo estadual por meio do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretarias, Polícia Militar, e Instituto Socioeducativo, composta por 404 pessoas que estão envolvidas nas ações de suporte às ocorrências.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, em Rio Branco, cerca de 221 famílias estão desabrigadas, são 805 pessoas atingidas, sendo 485 adultos, 286 crianças, e 34 idosos.

Brasiléia

A medição do Rio Acre, em Brasileia, esteve em 11,85m, ultrapassando a cota de alerta (9,80m) e também a cota de transbordamento (11,40m).

No município, oito bairros foram atingidos. Já foram retiradas 32 famílias, e 88 pessoas se encontram em abrigos, e 102 famílias estão em casa de parentes. A força-tarefa empregada é de 17 veículos da prefeitura; três viaturas do Corpo de Bombeiros; uma viatura da Defesa Civil Municipal; 12 militares em apoio a retirada de famílias; oito guarda vidas civis voluntários; cerca de 100 pessoas empenhadas pela prefeitura para execução de medidas paliativas; cinco barcos empregados do Corpo de Bombeiros; e um barco da Defesa Civil Estadual.

Assis Brasil

O relatório não apresenta as informações das 12h de Assis Brasil pois todas as réguas foram cobertas. No município 57 famílias já foram retiradas, e cerca de 253 pessoas foram afetadas. A informação do Corpo de Bombeiros é de que o nível das águas sobe 3,4 centímetros por hora.

Epitaciolândia

Em Epitaciolândia, 46 famílias estão em abrigos e 64 foram alojadas em casas de parentes ou amigos. Até o momento, 5 abrigos foram estruturados para receber as pessoas atingidas pela cheia. O trabalho de assistência está sendo realizado por uma embarcação do Corpo de Bombeiros e 3 militares atuam em apoio à Defesa Civil municipal.

Plano de Contingência e campanha Juntos pelo Acre

Em reunião na madrugada da última sexta-feira, 24, o governador Gladson Cameli esteve com representantes do governo estadual e da Prefeitura de Rio Branco, quando estabeleceram ações estratégicas conjuntas em apoio à população afetada pela forte enxurrada que atingiu a capital acreana e municípios vizinhos. Durante todo o dia foram realizados atendimento às ocorrências solicitadas por meio do Centro Integrado de Operações Públicas (Ciosp).

Ainda na última sexta, o governo lançou a campanha Juntos pelo Acre, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd).

O intuito da campanha é arrecadar insumos, desde cestas básicas, água mineral, material de higiene pessoal, roupas tamanho adulto e infantil e fraldas para bebês. Também podem ser doados colchonetes, colchões, lençóis, cobertores e outras roupas de cama, além de água mineral e ração para animais.

As doações podem ser feitas, entre às 8h e 20h, no Colégio Estadual Barão do Rio Branco (CEBRB), em frente à Praça Plácido de Castro, no centro da capital.

Em caso de emergência ligue 193

Para solicitar atendimento em decorrência das chuvas, basta entrar em contato com o Centro Integrado de Operações Públicas (Ciosp), por meio do 193.