Risco de alagações em Rio Branco, Brasiléia e Assis Brasil é elevado no domingo, diz Centro

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) elevou de ´moderado´ para ´alto´ o risco de eventos hidrológicos no Acre neste domingo (26) devido à intensidade das chuvas. Até este sábado (25) a ocorrência desse fenômeno era tida como moderada.

O Cemaden fala em atenção as cidades de Rio Branco, Assis Brasil e Brasiléia. “Considera-se alta a possibilidade de ocorrência de eventos de inundação para a mesorregião Vale do Acre, com atenção para a capital Rio Branco, Brasiléia e Assis, onde o rio tem atingido a cota de inundação”, diz o Cemaden.

Com nível de alerta moderado, a região do Sul do Amazonas, com destaque em Boca do Acre, também aparece no mapa do Cemaden por conta da onda de cheia do rio Acre.