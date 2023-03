Passageiros com viagem marcada para hoje (24) devem remarcar voos em Rio Branco

O governo do estado divulgou no Diário Oficial desta quarta-feira, 22, a lista final dos aprovados no curso de formação de agentes socioeducativos do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE).

Na relação, consta os nomes dos aprovados no curso de formação tanto de agentes masculinos como femininos.

A publicação deixa claro que os nomes dos aprovados que não constam na lista final se deu por desistência ou foram desligados do curso.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site www.ibade.org.br ou por meio dos telefones: 0800 668 2175, (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, ou pelo e-mail [email protected]

Veja abaixo a lista com o nome de todos os aprovados.