Xapuri completa 118 anos de fundação com grande programação

Durante reunião com membros do Sindicato dos Vigilantes do Acre nesta terça-feira, 21, o deputado federal Coronel Ulysses Araújo (União Brasil), resolveu retirar a assinatura da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pretende extinguir a Justiça do Trabalho; a transferência da responsabilidade pelas eleições para o Congresso Nacional, com auxílio da “Autoridade Nacional Eleitoral”, que seria criada pela reforma; e o aumento das competências da Justiça Militar.

Ulysses foi o único parlamentar do Acre no congresso nacional a assinar a petição e após repercussão negativa, ele resolveu rever sua posição e voltou atrás. “Sempre estive ao lado dos trabalhadores e quero ressaltar o meu compromisso com a classe, principalmente a dos vigilantes”, ressaltou o deputado em reunião com o presidente do sindicato, Raimundo Nonato.

Na oportunidade, o deputado militar recebeu uma série de reivindicações da classe de trabalhadores e se comprometeu em ser uma voz ativa na defesa dos operadores de segurança da área privada, assim como vem fazendo pelo serviço público.