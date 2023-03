Líder de Bocalom diz que Antônio Moraes deve cobrar governo pela execução do Ruas do Povo

Os Correios lançou edital na última segunda-feira, 20, com 4.382 vagas, em todo o Brasil, no programa Jovem Aprendiz. No Acre, a seleção destina 14 contratos em todo o Estado, sendo 8 destes para Rio Branco.

As inscrições que podem ser realizadas gratuitamente nas áreas de assistente administrativo ou logística, iniciam na próxima segunda-feira, 27 e ocorrem até o dia 21 de abril.

Para participar, é necessário ter entre 14 e 21 anos completos e estar cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental. A empresa oferece o equivalente a divisão do salário mínimo por hora trabalhada, com jornada de expediente de 20 horas semanais, distribuídas em 4 horas diárias.

Veja aqui o edital completo: