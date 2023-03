A briga pelo pirão dos cargos federais

ATÉ o momento não aconteceu nenhuma nomeação para os cargos federais no Acre, onde as cerejas do bolo são o DNIT e o INCRA. Falo de relevância política. O problema crucial é que o PT não tem um deputado federal, não tem um senador, que possa pressionar o Lula pelos postos.

Quem andou por Brasília futricando para ficar com os espaços para os companheiros, foram o Sibá Machado e o Cesário Braga, mas nenhum com voto. E quem atravessou o caminhão no meio da estrada foi o senador Sérgio Petecão (PSD), que quer fazer a indicação do DNIT. Tem dois pontos ao seu favor: não foi bolsonarista na eleição e tem a arma principal que interessa ao Lula, voto no Senado. A bancada federal em peso e os outros dois senadores estavam no palanque do Bolsonaro no Acre.

É uma disputa de muitos capítulos.

CRIATURA E CRIADOR

VAMOS colocar na realidade, estão aparecendo muitos pais da criança, que nem padrasto são. O reajuste de 14% no salário dos professores é fruto de uma luta dura da categoria, e aqui cito a presidente do SINTEAC, Rosana Nascimento; e a sensibilidade do governador Gladson. Nada além.

OU PERDIAM OS EMPREGOS

É oportunismo de deputados da base do governo se manifestarem na mídia que votaram a favor. Ou votavam ou perdiam os empregos no governo.

GANHA QUEM DÁ MAIS

LOGO depois da eleição conversei demoradamente com o ex-prefeito Vagner Sales, e este manifestou estar enojado com a forma de fazer política atual, onde ganha o mandato quem compra mais votos.

MACHUCOU MUITO

O CERTO é que o massacre financeiro que sofreu a candidatura da ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB), sua filha, o abalou emocionalmente. Ela aparecia disparada em todas as pesquisas durante a campanha. E, acabou perdendo a eleição.

DEU SUA CONTRIBUIÇÃO

CASO o Leão do Juruá queira mesmo sair da cena eleitoral, já terá dado uma bela contribuição à política, como vereador, deputado estadual e um dos melhores prefeitos de CZS.

ESTÁ JOGANDO FORA

O DEPUTADO Ulysses Araújo (União Brasil) poderia surfar o seu mandato em cima de pautas positivas, e não com propostas rancorosas de um projeto bolsonarista; como amordaçar a justiça eleitoral, o STF, e acabar com a Justiça do Trabalho. A eleição acabou, e o rancor não é bom companheiro. Poderia contratar em Brasília um bom assessor, por lá existe muito profissional experiente.

PIOR QUE O SONETO

BEM pior do que a sua decisão política de assinar este projeto desatinado, foi a sua nota explicativa. A emenda acabou saindo pior do que o soneto.

FOI O QUE LHE SALVOU

FORA a sua ação na pandemia a favor da ciência, onde foi brilhante, o governo do Gladson não teve nada a se destacar de relevante no primeiro mandato. O que lhe salvou foi na ALEAC ter na presidência o deputado Nicolau Junior (PP) e dois líderes competentes, Gérlen Diniz (PP) e Pedro Longo (PDT), baluartes contra a oposição.

DECISÃO RELEVANTE

O QUE é para se reconhecer, se reconhece. É o caso da distribuição pelo prefeito Tião Bocalom de kits de fardamento escolar para os alunos da rede municipal. É um gasto que as famílias, principalmente, as mais pobres, não vão ter.

AFASTA DE MIM ESTE CÁLICE

O ex-senador Jorge Viana falou ao BLOG que está passando ao largo da apuração da Operação Ptlomeu, apenas aguardando a posição da justiça, sem procurar interferir em nada. Até porque nada lhe diz a respeito. Está na base do afasta de mim este cálice. Fica feito o devido registro.

PARANOIA

OS bolsonaristas perderam a eleição forjando uma enxurrada de fake News contra o Lula; mas não aprenderam a lição no estado, continuam com a mesma batida contra o governo do PT. A tentativa de golpe fracassou, entendam isso de vez. Isso já virou uma paranoia desse pessoal.

BASE PARA 2026

PELO União Brasil, quem vai comandar a eleição será o senador Alan Rick (UB), com o foco de eleger o maior número de prefeitos e formar uma base para sua candidatura ao governo em 2026.

OS TEMPOS SÃO OUTROS

ATÉ entendo a boa intenção do deputado Tanízio de Sá (MDB) em defender a abertura de uma estrada ligando Manuel Urbano-Santa Rosa, mas passou o tempo em que as leis ambientais eram pisoteadas, isso ocorria no governo do Bolsonaro. Esqueça a obra. Os tempos são de Marina Silva.

DENTRO DA LIMITAÇÃO

FALANDO no deputado Tanízio de Sá (MDB), ele está com uma atuação ativa dentro da sua limitação, melhor que muitos medalhões. Pelo menos não integra a bancada dos mudinhos.

BELO TRABALHO

O TRABALHO conjunto das forças policiais e ambientais do governo federal, elogiável, está destruindo toda a logística do garimpo nas terras ianomamis – máquinas, combustível, aviões e etc estão virando fumaça – e ou o governo Lula agia assim ou este povo indígena continuaria sofrer ações de genocídio até sumir, como muitas tribos.

PSCOÇO ESPICHADO

A vice-governadora Mailza Gomes não perde uma agenda oficial e de pescoço espichado para aparecer nas fotos. Está usando bem a máquina da mídia do governo. Como tem planos para 2026, está correta em projetar ao máximo sua imagem.

VAMOS CAIR NA REAL

NÃO conheço o teor das denúncias contra as empresas que foram proibidas pelo STJ de manter negócios com o governo, mas a ministra Nancy deve ter vislumbrado algum indício de ilícito, para tomar uma medida drástica do porte que tomou.

NÃO FOI DEFINITIVO

O fato do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, ter sido condenado a devolver 600 mil reais pelo TCE, não significa dizer que já é culpado, terá direito a recursos e não tem nada na justiça.

ALGUMA COISA ERRADA

PARA SE chegar a este ponto deve estar tendo alguma coisa errada com a equipe que prepara a sua prestação de contas, por não apresentar um documento contábil capaz de ser aprovado no TCE.

GRANDE MALDADE

ASSISTI na ALEAC o relato dramático dos profissionais de enfermagem, narrando as agruras financeiras da profissão. São eles que seguram a base da Saúde nos hospitais. É uma grande maldade com a categoria não colocarem em prática o piso salarial. Dinheiro tem para obras de fachada, por que não tem para a enfermagem?

BATALHA FEROZ

A BATALHA no próximo ano pelo comando da prefeitura de Sena Madureira será feroz entre os grupos do prefeito Mazinho Serafim e do deputado federal Gérlen Diniz (PP). Sem favorito.

VIROU UM ZERO

O EX-JUIZ Sérgio Moro foi de estrela brilhante na Lava Jato, a uma estrela apagada no Senado. Teve no governo Bolsonaro como ministro, saiu atirando; na campanha se arrependeu e virou bolsonarista, e hoje é um zero na política nacional.

POPULISTA, DÁ VOTO

O LULA não mexe uma pedra no governo que não venha no futuro lhe render dividendos eleitorais, como no caso de liberar passagens aéreas a 200 reais o trecho para aposentados, estudantes e servidores públicos. Não é algo essencial para o país, na verdade uma medida populista, mas lhe renderá votos num nicho do eleitorado. É o que vale para ele.

PROMESSA É DÍVIDA

NENHUM governo é obrigado a contratar todos os que estão no chamado cadastro de reserva. São chamados numa eventualidade. Acontece é que o Gladson para ganhar votos disse na campanha eleitoral que contrataria a todos, então este pessoal está apenas exigindo o cumprimento da promessa.

ME SOMO

ME SOMO à luta do deputado Emerson Jarude (MDB) para que se criem mecanismos públicos, na defesa dos animais de rua, cães e gatos. Eu mesmo adotei uma vira-lata caramelo que é o xodó da casa.

NÃO CREIO

PODE ACONTECER, mas a cada dia que passa vejo diminuir a possibilidade do governador Gladson vir a ser afastado do cargo. Se fosse para acontecer já era para ter acontecido, quando o MPF fez o pedido negado pela Relatora do caso no STJ.

FRASE MARCANTE

“Se o adversário é uma formiga, trate-o como um elefante.” Ditado turco.