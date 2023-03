Testemunha relata que Hitalo era ciumento com a esposa: “sentimento de posse”

Sem o recolhimento de entulhos em ruas do Bairro Belo Jardim II há mais de um mês, moradores reclamam do abandono na região e solicitam o serviço da prefeitura de Rio Branco.

De acordo com Jéssica Pires, que reside na localidade, a zeladoria pública passou em fevereiro solicitando que a comunidade dispusesse os resíduos em frente às moradias, que posteriormente iriam passar para retirá-los, o que não aconteceu.

“Esse é o trabalho da prefeitura, serviço inacabado. Faz mais de um mês que esperamos eles virem recolher esse lixo. Queremos uma resposta, vamos ficar assim até quando?”, questionou.

O ac24horas entrou em contato com a Secretaria de Cuidados com a Cidade (SMCCI) que destacou que as equipes da empresa estão concentradas no momento no Belo Jardim I e as ruas União e São Matheus, no Belo Jardim II serão as próximas atendidas.

Veja a nota:

“Por se tratar de uma Regional extensa e da grande demanda em vários outros pontos da cidade que também precisam ser atendidos, a chegada no Belo Jardim II, está prevista para a última semana do mês de março.

Também é importante destacar que só apenas quando a equipe da SMCCI entra no bairro, que é informado para que a comunidade possa recolher entulhos e deixar na frente das casas, para que em seguida seja recolhido pela própria equipe de limpeza atuante na região.

O que tem acontecido em várias localidades é que os trabalhadores fazem a limpeza total dos bairros atendidos por meio de um cronograma, e após os serviços executados, os moradores colocam os entulhos, aguardando que a equipe da SMCCI retorne ao local para fazer o recolhimento ( isso gera atraso na limpeza em outros pontos da cidade e mais gastos com dinheiro público, já que máquinas e servidores teriam que voltar ao local que já foi feito limpeza novamente).”