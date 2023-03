Acreano ferido em acidente no MT morre após 6 dias internado

Divulgado nesta sexta-feira (10), o novo Boletim InfoGripe Fiocruz indica que o aumento de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19 está avançando pelo país. Nas últimas semanas, o dado se concentrava no Amazonas e em São Paulo. Essa tendência, no entanto, já reflete nos dados nacionais e está presente no Ceará e Rio de Janeiro, além de sinal inicial no Mato Grosso do Sul e Pará. Referente à Semana Epidemiológica (SE) 9, período de 26 de fevereiro a 4 de março, a análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 6 de março.

O pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe, destaca que os dados apontam para desaceleração do crescimento entre as crianças e adolescentes e início de crescimento entre a população adulta no cenário nacional. “O crescimento entre crianças e adolescentes está presente em estados de todas as regiões; já o aumento recente de casos na população adulta está restrito a alguns estados, porém avançando no território”, pontuou o especialista.

O Acre e 17 das 27 unidades federativas apresentam crescimento na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) até a SE 9: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Na maioria desses Estados, o sinal é compatível com oscilação em período de baixo volume de casos, ou estão com crescimento concentrado em crianças e adolescentes.

“No Acre, Maranhão, Roraima e Sergipe, o aumento observado ainda é compatível com cenário de oscilação em período de baixo volume de casos, embora o crescimento no AM sirva de alerta para os estados da mesma região”.

No Amazonas, Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo, observa-se crescimento em praticamente todas as faixas etárias analisadas. No Amazonas, os dados laboratoriais apontam associação principalmente ao aumento de casos de Covid-19, porém aliado ao crescimento simultâneo de casos de gripe por influenza A. Já no Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo, há crescimento de Covid-19 na população adulta, enquanto o quadro de crescimento expressivo nos casos de SRAG entre crianças e adolescentes ainda não é possível identificar causa específica a partir dos dados laboratoriais inseridos no sistema de notificação até o momento.

No Pará e Mato Grosso do Sul, também se verifica indícios iniciais de aumento na população a partir de 80 anos, também associada à Covid-19, em quadro similar ao observado no boletim anterior no Ceará e Rio de Janeiro. No Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o crescimento está concentrado fundamentalmente nas crianças e adolescentes até o momento.

O boletim da Fiocruz pode ser acessado: https://agencia.fiocruz.br/sites/agencia.fiocruz.br/files/u34/resumo_infogripe_2023_09.pdf