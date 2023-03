“A verdade será esclarecida”, diz André Vale ao apoiar Gladson

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos-AC) se manifestou publicamente, nesta quinta-feira (9), sobre as investigações que fazem parte de desdobramento da Operação Ptolomeu.

De acordo com o deputado, o governador Gladson Cameli (Progressistas-AC) já provou — não somente com palavras, mas com ações — que tem compromisso com a transparência e crê que o governo, de igual forma, está à disposição da sociedade para esclarecer os fatos.

A nota segue na íntegra:

NOTA PÚBLICA

Acerca da terceira fase da Operação Ptolomeu, deflagrada na manhã desta quinta-feira (9), acredito que nenhum governo está imune à investigações, trata-se de algo importante — que faz parte do processo democrático.

Tenho certeza que tanto o Governo do Acre como o governador Gladson Cameli não somente defendem, mas contribuem com os trabalhos das investigações — tendo, assim, compromisso com a transparência. Isso foi mostrado não somente com palavras, mas com ações, vistas em episódios anteriores.

Quero declarar solidariedade ao governador Gladson. Sua seriedade na forma de conduzir o Estado é admirável. Estou certo de que, ao final das investigações, tudo será elucidado.