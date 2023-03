Abastecimento reduz 25% devido à turbidez da água do Rio Acre

A Polícia Rodoviária Federal resgatou na madrugada deste domingo, 05, duas adolescentes de 12 e 14 anos, que foram vítimas de exploração sexual, em Brasileia. A ação ocorreu por meio da ‘Operação Domiduca’, que contou com apoio do Ministério Público, Conselho Tutelar e Polícia Civil e ocorreu entre os dias 3 e 6 de março.

Segundo informações, uma equipe da PRF flagrou as duas meninas sozinhas em uma via da BR-317, por volta das 02h, ambas com sinal de embriaguez e contaram que estavam caminhando pelo local quando foram abordadas por um homem em um carro, que as convidou para ir em um motel nas proximidades.

As duas foram levadas para o local e uma delas foi abusada sexualmente, sendo deixadas posteriormente no mesmo local que foram encontradas. De acordo com a PRF, a menor ficou com mordidas e manchas pelo corpo e contaram onde foi realizado o ato.

No motel, o proprietário ao perceber a presença da guarnição sacou um revólver e apontou para os policiais, mas foi desarmado e contido. Ele pode ser responsabilizado por permitir a entrada de crianças ou adolescentes no estabelecimento, sem estar acompanhadas do pai ou responsável e por resistir a abordagem.

As menores foram encaminhadas ao Conselho Tutelar da cidade e o suspeito do crime de estupro está sendo investigado pela Polícia Civil. A assessoria da PRF/AC, deve divulgar uma nota ainda nesta segunda-feira, 06, com mais informações sobre o caso.