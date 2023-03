Prefeitura de Marechal Thaumaturgo vai concluir climatização de escolas

O Navio Hospital Dr. Montenegro, que chegou em Porto Walter no dia 22 de fevereiro, segue no município. O comando da tripulação aguarda água no Rio Juruá para seguir viagem subindo o rio até Marechal Thaumaturgo ou descendo para Cruzeiro do Sul.

O comandante da tripulação, capitão de corveta Thiago Batista Rocha D’Oliveira, disse que ainda não há a decisão sobre o próximo destino do navio, devido ao baixo volume de água no Rio Juruá. Para a navegação do Navio Hospital é necessário que o Rio Juruá esteja com 7 metros e atualmente o nível do manancial em Porto Walter, é de 5 metros. “O Rio abaixou e não deu pra continuar. Temos que aguardar subir pra ir pra Marechal Thaumaturgo ou Cruzeiro do Sul”, conta ele.

Por enquanto, de acordo com o comandante, não há previsão quanto ao dia em que o Navio deixa Porto Walter, o que depende das chuvas na região, para garantir a subida das águas e a navegabilidade da embarcação. “Depende da previsão do tempo, de chuva na Foz do Rio Breu e em Marechal Thaumaturgo”, pontua o comandante.

Os médicos, odontólogos e demais membros da equipe seguem garantindo atendimento médico odontológico para a população de Porto Walter, iniciado no dia 24 de fevereiro. O comandante disse que mais de 2 mil atendimentos já foram feitos no município.

A previsão é que a 23° operação do Navio Hospital Dr. Montenegro no Vale do Juruá, ocorrera até o dia 23 de maio. O atendimento à população do Acre é feita por meio de um convênio entre a Marinha do Brasil e o governo do Estado.