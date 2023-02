Bebedeira entre “amigos” quase termina em morte em Rio Branco

Nos últimos anos, milhares de professores foram contratados de forma provisória pelo governo do estado, já que o quadro efetivo de profissionais é insuficiente para manter educadores em todas as salas de aula.

Os contratos desses professores, contratados em 2019 por dois anos e prorrogados por mais dois, se encerram nesta segunda-feira, 27.

Além de ficarem desempregados, os profissionais foram pegos de surpresa ao analisarem seus contracheques referentes ao mês e se depararem com um desconto de mais de R$ 400 no salário e no auxílio alimentação.

De acordo com professores que procuraram o ac24horas, o governo não deu nenhuma explicação sobre o montante descontado, já que o contrato se encerra apenas um dia antes do término do mês.

“Não é segredo para ninguém que os contratos iam ser encerrados, isso não é novidade. O complicado é o tamanho do desconto sem nenhuma explicação. É mais de R$ 420 reais de um salário que já é pequeno e é um dinheiro que vai fazer falta para quem tem contas a pagar. O que precisamos saber é qual o raciocínio do governo para o desconto. O mês de fevereiro termina dia 28 e o valor descontado é muito superior a um dia de trabalho”, conta um educador provisório.

A reportagem procurou a Secretaria de Educação. O secretário adjunto de administração da SEE, Reginaldo Prates, afirmou que aguarda os professores para verificar as reclamações e se algo estiver errado, o governo vai fazer as correções necessárias.

“Os cálculos são feitos proporcionalmente aos dias trabalhados, contudo se houve algum erro nesses cálculos iremos verificar em quais casos ocorreram para fazer as devidas correções. Ressalto, entretanto, que os contratos são individualizados e alguns professores podem ter recebido valores maiores que outros devidos às datas das respectivas contratações. Estaremos à disposição na segunda-feira para verificar”, disse.