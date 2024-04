Acadêmicos denunciam insegurança e falta de ônibus na Ufac

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na Universidade Federal do Acre (Ufac), diariamente os estudantes enfrentam desafios ao utilizar o transporte público para se deslocarem às suas residências durante o período noturno. A falta de infraestrutura e os problemas de segurança são algumas das principais preocupações de quem é usuário dos serviços.

Com o aumento da criminalidade, especialmente durante a noite, com os assaltos e arrastões, o deslocamento dos estudantes tem se tornado uma experiência arriscada, chegando a gerar um clima de insegurança na comunidade acadêmica.

Anúncios

“Moro no bairro Nova Esperança e há dois ônibus que fazem essa linha: Fundhacre e o Rodoviária. Como meu curso termina às 22h, eu tenho que optar por um dos dois. Houve vezes em que optando pelo o Fundhacre, eu perdia o Rodoviária e o Fundhacre nem aparecia no terminalzinho”, disse Fábio Alves, que é estudante do curso de Economia.

A presidente do Diretório Central dos Estudantes da Ufac (Dce), Ingrid Maia, relatou que desde o início do ano, as reclamações em relação ao atraso dos ônibus, qualidade dos mesmos e a falta de acesso desses veículos na Ufac têm sido constantes.

“Encaminhamos denúncia à RBTRANS para que seja instaurada uma investigação e garantir que tais irregularidades não se repitam” , disse a presidente.

O ac24horas tentou contato com a RBTRANS, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.