Escândalo de DNA, golpe da barriga falsa e morte: 3 bombas em Renascer

Buba (Gabriela Medeiros – foto em destaque) chegou ao limite após usar uma barriga de grávida falsa, e então encurralou José Venâncio (Rodrigo Simas) para acabar com a farsa de uma vez por todas em Renascer.

Como ele não aceitou, os dois tiveram uma briga feia, a ponto de a mulher expulsar o publicitário da casa dela na novela das nove da Globo.

Sendo assim, o personagem de Rodrigo Simas se mudou para a fazenda do pai, e consequentemente Buba acabou ajudando que o rapaz acabasse indo ao encontro da própria morte no remake assinado por Bruno Luperi.

Em uma tocaia armada para matar João Pedro (Juan Paiva), Egídio (Vladimir Brichta) acabou fazendo outro filho de Inocêncio ser assassinado: Venâncio!

Porém, nos próximos capítulos de Renascer, o telespectador terá que ver uma trama batida sendo recontada.

Afinal, se já era intrigante José Venâncio enganar o pai sobre a gravidez da personagem de Gabriela Medeiros, agora José Augusto (Renan Monteiro) vai tapar o sol com uma peneira.

Mesmo sendo médico, o primogênito do fazendeiro inventará que Teca (Lívia Silva) espera um filho de seu irmão morto.

A farsa será aumentada sob a justificativa de que Eliana (Sophie Charlotte) não pode ficar com a herança de Venâncio porque ele não queria isso.

“Se você tirar o corpo fora, Buba, e deixar Eliana sozinha nessa peleja… A Eliana pode meter a mão nessa grana e em metade de tudo que meu irmão tinha no nome dele! Ninguém sabe até onde ela tá disposta a ir… Mas, se quiser, ela pode infernizar a vida de painho, como fez com a do meu irmão”, disparará o personagem de Renan Monteiro.

E O TESTE DE DNA?

Nesse momento, ele tomará ciência de que Eliana sabe que Buba não está grávida, e Teca contará que Venâncio nunca disse à ex que ela não estava.

Buba dirá que ninguém vai acreditar em uma história como essa de acordo com informações do Notícias da TV.

“Painho iria! Quer dizer… Assumir Teca, agora, pode ser a nossa única solução… Venâncio não tava passando por uma crise no casamento? Ele não teve um caso com você? Por que não poderia ter tido com outra?”, declarará o médico, ignorando que Eliana poderá pedir o exame de DNA na Justiça.

É exatamente esse desdobramento que está revoltando a audiência, visto que o golpe poderia ser resolvido rapidamente com um exame de DNA, comprovando que o bebê na barriga da ex-moradora de rua não é de Venâncio, inclusive o teste pode ser realizado durante a gestação.

O QUE VAI ACONTECER NO CAPÍTULO DESTA QUARTA-FEIRA (24) EM RENASCER?

Zé Bento pede um voto de confiança para João Pedro. Dona Patroa teme que Sandra entregue Egídio, ao perceber que a filha suspeita que o pai tenha matado Venâncio. Joana pergunta a Tião se ele ama os filhos. Eliana declara que fará um inferno na vida de Buba.

Zinha flagra Lu beijando Zé Bento. José Inocêncio pede a Norberto para tentar pegar a carta que Marianinha deixou para Maria Santa nos pertences de Rachid. Sandra aconselha João Pedro a esquecer a vingança. José Inocêncio pergunta a João Pedro o que o filho fazia na casa de Sandra.

