Indígena que passou por duas cirurgias terá alta nesta terça-feira

Comunidades isoladas dos municípios do Itamaraty, Carauari, Eirunepé, Ipixuna, Guajará, no Amazonas, e das cidades acreanas de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Mâncio Lima, todos localizados às margens do Rio Juruá, recebem atendimentos em saúde até o próximo dia 30 de abril do navio-hospital da Marinha do Brasil.

Os serviços prestados são essenciais aos municípios mais isolados, garantindo saúde aos que precisam.

No momento, as equipes aguardam o nível do rio subir para realizar os atendimentos em Marechal Thaumaturgo. Segundo o comandante Thiago D’Oliveira, somente em Cruzeiro do Sul já foram realizados 1.200 atendimentos.