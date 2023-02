Fevereiro registra 49% a mais de chuva do que o previsto e nível do Rio registra vazante

Para quem mora no Acre não é nenhuma novidade que fevereiro é um dos meses mais chuvosos do ano, mesmo assim, a quantidade de chuvas que tem caído em Rio Branco tem surpreendido.

Com registros praticamente diários, em 20 dias, já choveu, de acordo com a Defesa Civil da capital acreana, 49% a mais do que o previsto para todo o mês.

Até agora já choveu 444 milímetros acumulados, o previsto para todo o mês era 299 milímetros. Boa parte de toda essa chuva foi no último sábado, 18, quando choveu quase 100 mm na capital acreana.

Apesar da quantidade histórica de chuvas, o nível do Rio Acre continua diminuindo em Rio Branco. Apesar da situação tranquila em relação à uma possibilidade de alagação, a Defesa Civil não descarta uma enchente, já que historicamente março é o mês mais chuvoso do ano.

“O rio continua baixando, mas continuamos em alerta. Apesar da chuva de 96 milímetros do sábado, continuamos com regressão no nível. Mesmo assim, ainda estamos em uma cota alta e é bom lembrar que ainda estamos em uma cota alta e hoje ainda é dia 20 e ainda temos todo o mês de março que é historicamente o mais chuvoso e perigoso do ano”, diz Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil Municipal em Rio Branco.

A medição do nível do Rio Acre realizada na manhã desta segunda-feira, 20, aponta 10,09m. A cota de alerta em Rio Branco é de 13,5m e a cota de transbordamento é de 14 metros.