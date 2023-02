Forte chuva afasta público do estacionamento do Arena da Floresta na segunda noite de carnaval

Com espaço praticamente vazio, o segundo dia do Carnaval da Família na Arena da Floresta tem pouca concentração de público. Mesmo com a presença do governador Gladson Cameli, comerciantes alegam baixa expectativa para as vendas.

“A chuva deu uma atrapalhada, mas ainda é cedo, espero que venha mais pessoas porque agora não tem quase ninguém. Ontem foi razoável, mas agora a chuva está passando, vamos ver se melhora”, disse o vendedor de bebidas, Emerson Nogueira.

Já na terceira banda da noite, para a gerente administrativa da Fundação Municipal Garibaldi Brasil, Taline AAB, a esperança é que o público venha, pois a programação está especial.

“Esperamos que tenha muito público, mas a chuva deu uma atrasada no evento, temo segurança e muita folia para os acreanos. Aqui realmente é o carnaval da família para a família. Queremos que a população venha porque deu muito trabalho para organizar”, disse.

Pela primeira vez no evento e acompanhada dos filhos e do marido, Camila Cabral declarou estar encantada com o local, mas esperava mais pessoas. “Está tudo bem organizado, muito bonito, creio que depois do sereno vai lotar bastante”.

“Hoje já era, tá todo mundo triste, nem ligamos o tacho para fritar os salgados, porque acredito que não vai dar mais ninguém não. Jurava que esse ia ser O Carnaval e íamos ganhar muito dinheiro, mas a espera continua”, disse a comerciante Diana Santos.